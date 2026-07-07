Informations pratiques

Amboise

Soirées musicales & estivales du parc des mini châteaux

Boulevard Saint-Denis Hors Amboise Indre-et-Loire

Tarif : 16 – 16 – EUR

16

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-20 10:00:00

fin : 2026-07-27 22:00:00

Date(s) :

2026-07-20 2026-08-03

Les lundis, du 20 juillet au 10 août 2026, le Parc Mini-Châteaux ferme ses portes au coucher du soleil pour des soirées musicales assurées par des groupes locaux.

Les lundis, du 20 juillet au 10 août 2026, le Parc Mini-Châteaux ferme ses portes au coucher du soleil pour des soirées musicales assurées par des groupes locaux où vous profiterez de la quiétude qu’offre le parc !

Profitez du parc jusqu’à la tombée de la nuit et prenez le temps d’apprécier votre visite avec une ambiance musicale dès 19h.

Ces soirées seront animées par le duo Calla Nova Duo les lundis 20 juillet et 3 août et le duo Juke’n Box les lundis 27 juillet et 10 août.

Snack sur place planches et boissons locales.

Prix habituels, fermeture de la billetterie 1h avant la fermeture du site. 16 .

Boulevard Saint-Denis Hors Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 44 57 contact@parcminichateaux.com

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English : Musical and summer evenings at the Mini Castles Park

Every Monday, from 20 July to 10 August 2026, the Parc Mini-Châteaux closes its gates at sunset for musical evenings featuring local bands.

L’événement Soirées musicales & estivales du parc des mini châteaux Amboise a été mis à jour le 2026-07-04 par OFFICE AMBOISE