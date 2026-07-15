Théâtre Un monsieur attendait… Amboise
jeudi 13 août 2026 · Amboise
Informations pratiques
Amboise
Théâtre Un monsieur attendait…
place du Marché Amboise Indre-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-13 21:30:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
La compagnie du théâtre de l’Ante fait escale à Amboise pour une représentation de sa tournée d’été le 13 Août 2026.
Au cours de sa tournée d’été 2026, la compagnie du théâtre de l’Ante fait escale à Amboise le temps d’une représentation de sa pièce Un monsieur attendait… . La représentation se tiendra sur la place du Marché le jeudi 13 Août 2026 à partir de 21h30.
Billetterie en ligne accessible ici https://billetterie.festik.net/theatredelantetourneedete/
Si les conditions météorologiques ne sont pas favorables, le spectacle se tiendra au théâtre Beaumarchais. 8 .
place du Marché Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 38 64 64 theatredelante@wanadoo.fr
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English : Play: “Un monsieur attendait…”
The Ante Theater Company will stop in Amboise for a performance as part of its summer tour on August 13, 2026.
L’événement Théâtre Un monsieur attendait… Amboise a été mis à jour le 2026-07-12 par OFFICE AMBOISE
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