Tournée d’été du théâtre de l’Ante Amboise
jeudi 13 août 2026 · Amboise
Informations pratiques
Amboise
Tournée d’été du théâtre de l’Ante
place du Marché Amboise Indre-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-13 21:30:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
La tournée d’été du théâtre de l’Ante passe par Amboise le 13 août 2026!
Le 13 août 2026, venez assister à la pièce Un monsieur attentait…Cabaret absurde! par le théâtre de l’Ante.
Cabaret, Music’hall, Caf’conc…Il y aura bien sûr de la musique et des chansons mais aussi des textes de théâtre et peut-être même du silence, des moments de bravoure et des petits riens…Un cabaret comme métaphore du monde, tout à la fois absurde et envoutant, triste ou hilarant…
Rendez-vous sur le parking du marché à 21h30 (possibilité de replis en cas de conditions climatiques défavorables dans le théâtre Beaumarchais). 8 .
place du Marché Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 38 64 64 theatredelante@wanadoo.fr
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English :
The Ante Theater’s summer tour will stop in Amboise on August 13, 2026!
L’événement Tournée d’été du théâtre de l’Ante Amboise a été mis à jour le 2026-07-12 par OFFICE AMBOISE
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