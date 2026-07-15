Informations pratiques

Amboise

Tournée d’été du théâtre de l’Ante

place du Marché Amboise Indre-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-13 21:30:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

La tournée d’été du théâtre de l’Ante passe par Amboise le 13 août 2026!

Le 13 août 2026, venez assister à la pièce Un monsieur attentait…Cabaret absurde! par le théâtre de l’Ante.

Cabaret, Music’hall, Caf’conc…Il y aura bien sûr de la musique et des chansons mais aussi des textes de théâtre et peut-être même du silence, des moments de bravoure et des petits riens…Un cabaret comme métaphore du monde, tout à la fois absurde et envoutant, triste ou hilarant…

Rendez-vous sur le parking du marché à 21h30 (possibilité de replis en cas de conditions climatiques défavorables dans le théâtre Beaumarchais). 8 .

place du Marché Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 38 64 64 theatredelante@wanadoo.fr

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English :

The Ante Theater’s summer tour will stop in Amboise on August 13, 2026!

L’événement Tournée d’été du théâtre de l’Ante Amboise a été mis à jour le 2026-07-12 par OFFICE AMBOISE