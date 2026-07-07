Informations pratiques

Amboise

Festival Quinte et Sens 2026 De Bach à Bacchus

Amboise Indre-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-27

Du jeudi 27 au samedi 29 août 2026, l’association Quinte et Sens organise la 8ème édition du festival Quinte et Sens de Bach à Bacchus .

Du jeudi 27 au samedi 29 août 2026, l’association Quinte et Sens organise la 8ème édition du festival Quinte et Sens de Bach à Bacchus .

Au programme

– Gourmandises en plein air à11h

27/08 Place Michel Debré, concert saxophone et violoncelle.

28/08 Marché d’Amboise, concert du Collectif Fractales avec des solistes.

29/08 Place Michel Debré, concert du Collectif Fractales avec une accordéoniste.

– Concerts

27/08 Eglise St Florentin, souvenir de Florence de Tchaïkovski par une altiste et le Collectif Fractales, à 20h30.

29/08 Musée d’art et d’histoire, concert de Duo Nim avec plusieurs musiciens, à 16h.

Sur réservation. 20 .

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 86 05 74 84 quintetsens37@gmail.com

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English : Quinte et Sens Festival 2026: From Bach to Bacchus

From Thursday 27 to Saturday 29 August 2026, the Quinte et Sens association is organising the 8th edition of the Quinte et Sens festival, ‘From Bach to Bacchus’.

L’événement Festival Quinte et Sens 2026 De Bach à Bacchus Amboise a été mis à jour le 2026-07-03 par OFFICE AMBOISE