Jeu « Lupin dans la ville » Amboise
samedi 8 août 2026 · Amboise
Informations pratiques
Amboise
Jeu « Lupin dans la ville »
Amboise Indre-et-Loire
Tarif : 19 – 19 – EUR
19
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-08 13:30:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Le samedi 8 Août 2026, le jeu de piste à énigmes « Lupin dans la ville » s’installera à Amboise pour un après-midi de jeu à partir de 13h30.
Participez au jeu de piste « Lupin dans la ville » où des énigmes d’observations, de déduction et de dextérité pour vous donner un nouveau regard ludique et original sur la ville.
Plusieurs départs sont organisés à 13h30, 14h, 14h30. Rendez-vous sur le square des anciens combattants en AFN. Tout le matériel nécessaire au jeu est fourni par l’équipe organisatrice de l’événement.
Les équipes de joueurs sont invités à déambuler dans la ville pour résoudre les énigmes et rejoignent ensuite le point de départ pour affronter le défi final des animateurs.
Environ 2h30 de jeu. 19 .
Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
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English : Game: “Lupin in the City”
On Saturday, August 8, 2026, the “Lupin in the City” mystery scavenger hunt will take place in Amboise for a fun afternoon starting at 1:30 p.m.
L’événement Jeu « Lupin dans la ville » Amboise a été mis à jour le 2026-07-05 par OFFICE AMBOISE
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