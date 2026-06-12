Soirée éclipse Amboise
Soirée éclipse Amboise mercredi 12 août 2026.
Amboise
Soirée éclipse
Montée de l’Emir Abd el Kader Amboise Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-12
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Le 12 août 2026, venez observer depuis les terrasses du château d’Amboise un spectacle rare, une éclipse solaire à 94% !
Le 12 août 2026, venez observer depuis les terrasses du château d’Amboise un spectacle rare, une éclipse solaire à 94% !
Accès uniquement aux jardins.
En partenariat avec l’association Astronomie en Val d’Amboise et Faites de la Science en Val d’Amboise.
INFORMATIONS PRATIQUES
Quand ? Le 12 Juin 2026
A quelle heure ? Accès de 19h15 à 19h30. Fin de la soirée à 21h00
Tarif ? 6€/personne (inclus l’entrée et une paire de lunettes pour éclipse)
SUR RÉSERVATION .
Montée de l’Emir Abd el Kader Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 00 98
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English :
On August 12, 2026, come to the terraces of the Château d’Amboise to witness a rare spectacle: a solar eclipse!
L’événement Soirée éclipse Amboise a été mis à jour le 2026-06-16 par ADT 37
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