Amboise

Soirée éclipse

Montée de l’Emir Abd el Kader Amboise Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-12

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Le 12 août 2026, venez observer depuis les terrasses du château d’Amboise un spectacle rare, une éclipse solaire à 94% !

Le 12 août 2026, venez observer depuis les terrasses du château d’Amboise un spectacle rare, une éclipse solaire à 94% !

Accès uniquement aux jardins.

En partenariat avec l’association Astronomie en Val d’Amboise et Faites de la Science en Val d’Amboise.

INFORMATIONS PRATIQUES

Quand ? Le 12 Juin 2026

A quelle heure ? Accès de 19h15 à 19h30. Fin de la soirée à 21h00

Tarif ? 6€/personne (inclus l’entrée et une paire de lunettes pour éclipse)

SUR RÉSERVATION .

Montée de l’Emir Abd el Kader Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 00 98

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English :

On August 12, 2026, come to the terraces of the Château d’Amboise to witness a rare spectacle: a solar eclipse!

L’événement Soirée éclipse Amboise a été mis à jour le 2026-06-16 par ADT 37