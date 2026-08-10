Soirée guinguette apéro concert Amboise
vendredi 14 août 2026 · Amboise
Informations pratiques
Amboise
Soirée guinguette apéro concert
Amboise Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-14 19:30:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Le domaine Du Breuil d’Amboise vous invite à sa soirée guinguette le vendredi 14 Août 2026 à partir de 19h30.
Rendez-vous au domaine Du Breuil à Amboise le vendredi 14 Août 2026 à partir de 19h30 pour partager une soirée festive en plein air.
Vous retrouverez produits locaux et planches apéro à partager entre amis ou en famille en profitant d’une soirée concert.
Entrée gratuite. .
Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 09 44 38 19
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English : Open-air guinguette and concert
The Du Breuil estate invites you to its open-air guinguette on Friday 14th August 2026 starting at 7:30 p.m.
L’événement Soirée guinguette apéro concert Amboise a été mis à jour le 2026-08-08 par OFFICE AMBOISE
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