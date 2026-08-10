Informations pratiques

Amboise

Soirée guinguette apéro concert

Amboise Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-14 19:30:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Le domaine Du Breuil d’Amboise vous invite à sa soirée guinguette le vendredi 14 Août 2026 à partir de 19h30.

Rendez-vous au domaine Du Breuil à Amboise le vendredi 14 Août 2026 à partir de 19h30 pour partager une soirée festive en plein air.

Vous retrouverez produits locaux et planches apéro à partager entre amis ou en famille en profitant d’une soirée concert.

Entrée gratuite. .

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 09 44 38 19

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English : Open-air guinguette and concert

The Du Breuil estate invites you to its open-air guinguette on Friday 14th August 2026 starting at 7:30 p.m.

L’événement Soirée guinguette apéro concert Amboise a été mis à jour le 2026-08-08 par OFFICE AMBOISE