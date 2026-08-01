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Cinema en plein air à Amboise Flow, le chat qui n’avait plus peur de l’eau Amboise

jeudi 27 août 2026 · Amboise

Cinema en plein air à Amboise Flow, le chat qui n’avait plus peur de l’eau Amboise

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
21:30:00
Adresse
Île d'Or
Ville
37400 Amboise
Département
Indre-et-Loire
Tarif
Gratuit

Amboise

Cinema en plein air à Amboise Flow, le chat qui n’avait plus peur de l’eau

Île d’Or Amboise Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 21:30:00
fin : 2026-08-27

Date(s) :
2026-08-27

Rendez-vous le jeudi 27 août à 21h30 à l’aire de pique-nique de l’Île d’Or pour une projection en plein air du film d’animation Flow, le chat qui n’avait plus peur de l’eau .
Projection assurée par les Tontons filmeurs.
Rendez-vous le jeudi 27 août à 21h30 à l’aire de pique-nique de l’Île d’Or pour une projection en plein air du film d’animation Flow, le chat qui n’avait plus peur de l’eau .
Projection assurée par les Tontons filmeurs.

Flow, le chat qui n’avait plus peur de l’eau Film d’animation réalisé par Gints Zilbalodis (2024)
Un chat se réveille dans un univers envahi par l’eau où toute vie humaine semble avoir disparu. Il trouve refuge sur un bateau avec un groupe d’autres animaux. Mais s’entendre avec eux s’avère un défi encore plus grand que de surmonter sa peur de l’eau ! Tous devront désormais apprendre à surmonter leurs différences et à s’adapter au nouveau monde qui s’impose à eux.

Gratuit.   .

Île d’Or Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us on Thursday, August 27, at 9:30 p.m. at the Île d’Or picnic area for an outdoor screening of the animated film Flow, the Cat Who Was No Longer Afraid of Water.
The screening is presented by Les Tontons Filmeurs.

L’événement Cinema en plein air à Amboise Flow, le chat qui n’avait plus peur de l’eau Amboise a été mis à jour le 2026-07-30 par OFFICE AMBOISE

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