Pique-niques panoramiques au château royal d’Amboise

Montée de l’Emir Abd el Kader Amboise Indre-et-Loire

Tarif : 16 – 16 – EUR

16

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-14

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-14 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14

Profitez d’un instant de détente lors d’un pique-nique dans le parc du château avec vue sur Loire et concert en plein air !

Les 14 et 31 juillet, et les 7 et 14 août

Profitez d’un instant de détente lors d’un pique-nique dans le parc du château avec vue sur Loire et concert en plein air !

Comment faire ?

Rien de plus simple ! Réservez vos billets sur le site internet du château, présentez-vous au château avec votre pique-nique, installez-vous sur les pelouses et profitez d’une soirée avec vue panoramique sur la Loire, coucher de soleil et bonne musique ! Un régal !

– 14 Juillet Flomyna, Reprises polyphoniques de variétés françaises et étrangères

-31 Juillet Les Ghillie’s, musique irlandaise

-7 août Luke Bayne, musique country

-14 août Trio Rodha cozinha, musique brésilienne

À noter

-Animaux interdits

-Restauration non incluse

-Accès aux jardins uniquement

-Réservation obligatoire 16 .

Montée de l’Emir Abd el Kader Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 00 98

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English :

Enjoy a relaxing picnic in the château grounds, with views over the Loire and an open-air concert!

L’événement Pique-niques panoramiques au château royal d’Amboise Amboise a été mis à jour le 2026-03-28 par ADT 37