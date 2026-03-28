Pique-niques panoramiques au château royal d’Amboise Amboise
Pique-niques panoramiques au château royal d’Amboise Amboise mardi 14 juillet 2026.
Pique-niques panoramiques au château royal d’Amboise
Montée de l’Emir Abd el Kader Amboise Indre-et-Loire
Tarif : 16 – 16 – EUR
16
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-14
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-14 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14
Profitez d’un instant de détente lors d’un pique-nique dans le parc du château avec vue sur Loire et concert en plein air !
Les 14 et 31 juillet, et les 7 et 14 août
Profitez d’un instant de détente lors d’un pique-nique dans le parc du château avec vue sur Loire et concert en plein air !
Comment faire ?
Rien de plus simple ! Réservez vos billets sur le site internet du château, présentez-vous au château avec votre pique-nique, installez-vous sur les pelouses et profitez d’une soirée avec vue panoramique sur la Loire, coucher de soleil et bonne musique ! Un régal !
– 14 Juillet Flomyna, Reprises polyphoniques de variétés françaises et étrangères
-31 Juillet Les Ghillie’s, musique irlandaise
-7 août Luke Bayne, musique country
-14 août Trio Rodha cozinha, musique brésilienne
À noter
-Animaux interdits
-Restauration non incluse
-Accès aux jardins uniquement
-Réservation obligatoire 16 .
Montée de l’Emir Abd el Kader Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 00 98
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Enjoy a relaxing picnic in the château grounds, with views over the Loire and an open-air concert!
L’événement Pique-niques panoramiques au château royal d’Amboise Amboise a été mis à jour le 2026-03-28 par ADT 37
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