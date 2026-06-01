Visite guidée : Amboise antique, Table d’orientation, Amboise

Visite guidée : Amboise antique Samedi 13 juin, 17h00 Table d’orientation Indre-et-Loire

réservation conseillée sur https://www.paysloiretouraine.fr/inscription-animations-pah/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T17:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T17:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:30:00+02:00

Les patrimoines du Moyen-Âge et de la Renaisance font la notoriété d’Amboise, mais la ville possède aussi une riche histoire antique. Plongez dans Ambacia avec cette visite rendue possible par les fouilles archéologiques menées sur le plateau des Châteliers.

Table d’orientation rue Perrault Amboise Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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Rempart gaulois du plateau des Châteliers à Amboise © PAH LT