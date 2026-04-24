Amboise

Visite Amboise Antique Journées Européennes de l’Archéologie

Rue Léonard Perrault Amboise Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 17:00:00

fin : 2026-06-13 18:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines tout au long de l’année !

Vous êtes en Pays d’art et d’histoire !

Les patrimoines du Moyen-Âge et de la Renaissance font la notoriété d’Amboise, mais la ville possède aussi une riche histoire antique.

Plongez dans Ambacia avec cette visite rendue possible par les fouilles archéologiques menées sur le plateau des Châtelliers.

RDV à la table d’orientation rue L. Perrault, accès par la rue A. Thierry

Durée 1h30

Cette action gratuite vous est proposée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine dans le cadre des Journées Européennes de l’Archéologie 2026 ! .

Rue Léonard Perrault Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr

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English :

The Pays d?art et d?histoire Loire Touraine offers a wide range of heritage discovery activities throughout the year!

You’re in the Pays d’art et d’histoire!

L’événement Visite Amboise Antique Journées Européennes de l’Archéologie Amboise a été mis à jour le 2026-04-18 par ADT 37