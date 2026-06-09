Amboise

Carte Blanche festival de théâtre amateur

Avenue des Martyrs de la Résistance Amboise Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

Venez assister au festival de théâtre amateur Carte Blanche le 13 et 14 Juin 2026.

La Ville d’Amboise organise un festival de théâtre amateur Carte Blanche le samedi 13 et le dimanche 14 juin au Théâtre Beaumarchais d’Amboise. Venez nombreux découvrir les très belles propositions de troupes locales !

Au programme

Samedi 13 Juin

14h Cupidon en perd sa flèche par la compagnie Sur les rails

17h “Féminines” par la troupe Ô Pif !

20h Amour, Gloire et Canap’ par la Cie Démêler la Nuit

Dimanche 14 Juin

14h “Qu’est ce qu’on attend de Salomé Lelouch ?” par les Comédouen

17h “Yakich et Poupatchée” par la Cie du Phoenix

Participation libre.

Buvette et petite restauration sur place. .

Avenue des Martyrs de la Résistance Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 47 34 billetterie@ville-amboise.fr

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English : ‘Carte Blanche’: amateur theatre festival

Come and see the ‘Carte Blanche’ amateur theatre festival on 13 and 14 June 2026.

L’événement Carte Blanche festival de théâtre amateur Amboise a été mis à jour le 2026-06-05 par OFFICE AMBOISE