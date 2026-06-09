Carte Blanche festival de théâtre amateur Amboise
Carte Blanche festival de théâtre amateur Amboise samedi 13 juin 2026.
Amboise
Carte Blanche festival de théâtre amateur
Avenue des Martyrs de la Résistance Amboise Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-13
Venez assister au festival de théâtre amateur Carte Blanche le 13 et 14 Juin 2026.
La Ville d’Amboise organise un festival de théâtre amateur Carte Blanche le samedi 13 et le dimanche 14 juin au Théâtre Beaumarchais d’Amboise. Venez nombreux découvrir les très belles propositions de troupes locales !
Au programme
Samedi 13 Juin
14h Cupidon en perd sa flèche par la compagnie Sur les rails
17h “Féminines” par la troupe Ô Pif !
20h Amour, Gloire et Canap’ par la Cie Démêler la Nuit
Dimanche 14 Juin
14h “Qu’est ce qu’on attend de Salomé Lelouch ?” par les Comédouen
17h “Yakich et Poupatchée” par la Cie du Phoenix
Participation libre.
Buvette et petite restauration sur place. .
Avenue des Martyrs de la Résistance Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 47 34 billetterie@ville-amboise.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : ‘Carte Blanche’: amateur theatre festival
Come and see the ‘Carte Blanche’ amateur theatre festival on 13 and 14 June 2026.
L’événement Carte Blanche festival de théâtre amateur Amboise a été mis à jour le 2026-06-05 par OFFICE AMBOISE
À voir aussi à Amboise (Indre-et-Loire)
- Exposition Sur la route des princes voyageurs au château royal d’Amboise Amboise 9 juin 2026
- Visite libre du plateau des Châtelliers, Plateau des Châtelliers, Amboise 12 juin 2026
- Atelier broderie au café associatif La Belle Poule Amboise 13 juin 2026
- Randonnée pédestre Gourmande Amboise 13 juin 2026
- Visite guidée : Amboise antique, Table d’orientation, Amboise 13 juin 2026