Amboise

Exposition Sur la route des princes voyageurs au château royal d’Amboise

Montée de l’Emir Abd El-Kader Amboise Indre-et-Loire

Tarif : 17.3 – 17.3 – EUR

17.3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-06-09 09:00:00

fin : 2026-06-30 18:30:00

Date(s) :

2026-06-09 2026-07-01 2026-09-01

Une exposition inédite va marquer la saison 2026 Voyagez comme des rois au château royal d’Amboise. Les visiteurs seront invités à mettre leur pas de voyageurs du XXIème siècle dans ceux de leurs prédécesseurs de la Renaissance lors de l’exposition Sur la route des princes voyageurs .

Les cours de la Renaissance sont certainement les plus nomades des cours de France sur les routes du royaume ou de la guerre, le roi part à la tête d’un convoi de plusieurs milliers de suivants. Et quand il ne prend pas lui-même la route, le souverain soutient d’autres expéditions partant à l’assaut d’un monde inconnu (Canada, Brésil…).

À travers les voyages des souverains qui ont marqué l’histoire du château d’Amboise cette exposition nous en dit plus sur ce qui conduit les souverains à préférer au confort de leurs demeures les chemins incertains de la gloire et de la fortune

Inclus dans le billet d’entrée au château. 17.3 .

Montée de l’Emir Abd El-Kader Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 00 98 contact@chateau-amboise.com

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English :

A brand-new exhibition will mark the 2026 Travel like kings season at the Château royal d’Amboise. Visitors will be invited to follow in the footsteps of their Renaissance predecessors at the Sur la route des princes voyageurs exhibition.

L’événement Exposition Sur la route des princes voyageurs au château royal d’Amboise Amboise a été mis à jour le 2026-04-10 par ADT 37