Randonnée pédestre Gourmande Amboise
Randonnée pédestre Gourmande Amboise samedi 13 juin 2026.
Amboise
Randonnée pédestre Gourmande
Amboise Indre-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-13 16:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Le samedi 13 juin 2026 à 16h, participez à la randonnée gourmande de 7 km entre nature et patrimoine, organisée par l’association des Hauts de Choiseul.
La randonnée aura pour point de départ la Closerie de Chanteloup suivit d’une étape à la pagode de Chanteloup. Là, vous visiterez le site et dégusterez différents types de charcuteries ainsi que les vins de la Closerie.
De retour à la Closerie de Chanteloup vous dégusterez des brochettes de la Petite Villette avec une sélection de fromages affinés et, pour finir, des tartes fine aux pommes.
Départ à 16 heures.
Participation sur réservation avant le 07 juin.
Tarif adulte 25€
Tarif enfant (moins de 13 ans) 12€
Paiement en chèque ou espèce. 25 .
Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 22 09 02 74 brunobeaudouin37@gmail.com
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English : Gourmet Hiking Tour
On Saturday, June 13, 2026, at 4:00 p.m., join us for a 7-kilometer gourmet hike through nature and historic sites, organized by the Hauts de Choiseul Association.
L’événement Randonnée pédestre Gourmande Amboise a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE AMBOISE
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