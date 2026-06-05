Amboise

Atelier broderie au café associatif La Belle Poule

42 Rue Rabelais Amboise Indre-et-Loire

Tarif : 35 – 35 – EUR

35

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Venez participer à un atelier broderie, le samedi 13 juin 2026, au café associatif la Belle Poule.

Venez participer à un atelier broderie, le samedi 13 juin 2026, au café associatif la Belle Poule.

Réparer ou customiser en brodant avec Barba’Fil, brodeuse professionnelle.

Le matériel est 100% fourni. Apportez votre vêtement à réparer ou utilisez le tissu fourni.

Inscription par mail ou au café. 35 .

42 Rue Rabelais Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 9 73 53 11 43 cotcot@labellepoule.org

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English : Embroidery workshop at La Belle Poule community café

Join us for an embroidery workshop on Saturday 13 June 2026 at the community café La Belle Poule.

L’événement Atelier broderie au café associatif La Belle Poule Amboise a été mis à jour le 2026-06-02 par OFFICE AMBOISE