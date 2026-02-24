Exposition Léonard de Vinci maître de l’eau

Château du Clos Lucé Amboise Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-30 19:00:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-07-01 2026-09-01

L’exposition met en lumière près de 40 années d’observations, d’expérimentations et d’inventions hydrauliques menées par Léonard de Vinci, de l’étude des phénomènes naturels aux applications concrètes en génie civil.

Présente dans les mythes comme source de vie autant que de destruction, l’eau est au cœur des enjeux scientifiques et politiques. À la Renaissance, c’est un sujet d’étude pour les ingénieurs qui cherchent à en comprendre les lois afin d’en maîtriser les forces.

Léonard s’inscrit pleinement dans cette dynamique qu’il renouvelle par une approche expérimentale, transversale et profondément novatrice. Il observe les mouvements de l’eau développant une pensée visionnaire de l’ingénierie hydraulique.

L’exposition retrace cette recherche continue, de l’observation de la nature à ses applications concrètes, portée par l’idée constante de maîtriser, transporter et distribuer l’eau, et ainsi la rendre utile à l’humanité. Le parcours présente projets hydrauliques à travers dessins et maquettes. 5 .

Château du Clos Lucé Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 55 78

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

L’événement Exposition Léonard de Vinci maître de l’eau Amboise a été mis à jour le 2026-02-24 par OFFICE AMBOISE