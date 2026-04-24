Amboise

Open de France de Brass Band

Amboise Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-05

Open de France de Brass Band.

Du vendredi 5 au dimanche 7 Juin 2026, l’Association des Amis du Brass Band, le Pôle des Arts Paul Gaudet et l’Orchestre d’Harmonie d’Amboise organisent la 30ème édition de l’Open de France de Brass Band.

Elle accueillera des ensembles du monde entier pour vous faire découvrir ce mouvement musical né en région Centre-Val de Loire dans les années 1980.

Des représentations sont à retrouver dans différents lieux de la ville d’Amboise théâtre Beaumarchais, ensemble sportif Claude Ménard, centre ville.

Les épreuves du concours auront lieu au théâtre Beaumarchais le samedi 6 Juin de 8h00 à 12h30 et le gala de clôture se tiendra à la salle Claude Ménard à partir de 21h. .

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 06 97

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English : French Brass Band Open

French Brass Band Open

L’événement Open de France de Brass Band Amboise a été mis à jour le 2026-04-17 par OFFICE AMBOISE