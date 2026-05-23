Amboise

Rendez-vous aux jardins 2026 à la Pagode de Chanteloup

Amboise Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Profitez des rendez-vous aux jardins le 6 et 7 juin 2026, à la Pagode de Chanteloup.

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins 2026, du 6 au 7 juin 2026, la Pagode de Chanteloup vous ouvre ses portes pour un week-end riche en découvertes, animations et explorations. Sous le thème national de la vue, cet événement propose une programmation variée pour petits et grands.

Au programme

Uniquement le 6 juin Modélisme naval de 10h à 17h.

Le 6 et 7 juin Visites guidées grand public (en français) à 11h et 15h30, visite-question/réponse sur la faune et la flore à 16h, visites flash du jardin chinois (15 min, en français et anglais) ainsi que des animations pour toute la famille (Parcours illusions d’optique, parcours herbier…). .

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire info@pagode-chanteloup.com

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English : Rendez-vous aux jardins 2026 at the Pagode de Chanteloup

Come along to the garden events on 6 and 7 June 2026 at the Pagode de Chanteloup.

L’événement Rendez-vous aux jardins 2026 à la Pagode de Chanteloup Amboise a été mis à jour le 2026-05-23 par OFFICE AMBOISE