Rendez-vous aux jardins 2026 à la Pagode de Chanteloup Amboise
Rendez-vous aux jardins 2026 à la Pagode de Chanteloup Amboise samedi 6 juin 2026.
Amboise
Rendez-vous aux jardins 2026 à la Pagode de Chanteloup
Amboise Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-07 19:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Profitez des rendez-vous aux jardins le 6 et 7 juin 2026, à la Pagode de Chanteloup.
À l’occasion des Rendez-vous aux jardins 2026, du 6 au 7 juin 2026, la Pagode de Chanteloup vous ouvre ses portes pour un week-end riche en découvertes, animations et explorations. Sous le thème national de la vue, cet événement propose une programmation variée pour petits et grands.
Au programme
Uniquement le 6 juin Modélisme naval de 10h à 17h.
Le 6 et 7 juin Visites guidées grand public (en français) à 11h et 15h30, visite-question/réponse sur la faune et la flore à 16h, visites flash du jardin chinois (15 min, en français et anglais) ainsi que des animations pour toute la famille (Parcours illusions d’optique, parcours herbier…). .
Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire info@pagode-chanteloup.com
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English : Rendez-vous aux jardins 2026 at the Pagode de Chanteloup
Come along to the garden events on 6 and 7 June 2026 at the Pagode de Chanteloup.
L’événement Rendez-vous aux jardins 2026 à la Pagode de Chanteloup Amboise a été mis à jour le 2026-05-23 par OFFICE AMBOISE
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