Amboise

Festival manger sain et local

46 Avenue Emile Gounin Amboise Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30 09:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Le samedi 30 mai de 09 à 18 heures, participez à la cinquième édition du festival Manger sain et local organisé par le lycée agricole Educavert d’Amboise.

La cinquième édition du festival Manger sain et local se déroule sur la journée du samedi 30 mai de 09 à 18 heures au lycée agricole d’Amboise.

Tout au long de la journée, des animations seront organisées avec un marché de producteurs locaux, une dégustation des vins du domaine de la Gabillière, des stands horticoles et environnements ainsi que des animations spéciales pour les enfants.

Sont aussi organisés des ateliers de cuisine gratuits à 10h30 et 15h30.

Le nombre de place étant limité, il est conseillé de s’inscrire au 06 26 44 44 89.

Ou par mail au deoliveira.magali@berry-touraine.msa.fr.

Buvette et restauration sur place.

Entrée libre. .

46 Avenue Emile Gounin Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 78 13 39 31 karim.fikri@educagri.fr

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English : Healthy and Local Food Festival

On Saturday 30 May, from 9am to 6pm, come along to the fifth edition of the ‘Healthy and Local food’ festival, organised by the Educavert agricultural college in Amboise.

L’événement Festival manger sain et local Amboise a été mis à jour le 2026-05-23 par OFFICE AMBOISE