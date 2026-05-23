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Exposition de l’artiste Fran au café associatif La Belle Poule Amboise

Exposition de l’artiste Fran au café associatif La Belle Poule Amboise

Exposition de l’artiste Fran au café associatif La Belle Poule Amboise vendredi 5 juin 2026.

Adresse : 42 Rue Rabelais

Ville : 37400 Amboise

Département : Indre-et-Loire

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Tarif : Gratuit

Amboise

Exposition de l’artiste Fran au café associatif La Belle Poule

42 Rue Rabelais Amboise Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-06-05
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-06-05

Exposition d’oeuvres de l’artiste Fran au café associatif La Belle Poule du 5 Juin au 10 Juillet 2026.
Du vendredi 5 Juin 2026 au vendredi 10 juillet 2026, le café La Belle Poule expose une sélection des réalisations de l’artiste Fran. Le vernissage aura lieu le vendredi 5 Juin à 18h30.

Entrée libre aux horaires d’ouverture du café.   .

42 Rue Rabelais Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire   cotcot@labellepoule.org

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English : Exhibition by the artist Fran at the community café La Belle Poule

An exhibition of works by the artist Fran at the community café La Belle Poule from 5 June to 10 July 2026.

L’événement Exposition de l’artiste Fran au café associatif La Belle Poule Amboise a été mis à jour le 2026-05-23 par OFFICE AMBOISE

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