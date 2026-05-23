Amboise

Exposition de l’artiste Fran au café associatif La Belle Poule

42 Rue Rabelais Amboise Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-06-05

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-06-05

Exposition d’oeuvres de l’artiste Fran au café associatif La Belle Poule du 5 Juin au 10 Juillet 2026.

Du vendredi 5 Juin 2026 au vendredi 10 juillet 2026, le café La Belle Poule expose une sélection des réalisations de l’artiste Fran. Le vernissage aura lieu le vendredi 5 Juin à 18h30.

Entrée libre aux horaires d’ouverture du café. .

42 Rue Rabelais Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire cotcot@labellepoule.org

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English : Exhibition by the artist Fran at the community café La Belle Poule

An exhibition of works by the artist Fran at the community café La Belle Poule from 5 June to 10 July 2026.

L’événement Exposition de l’artiste Fran au café associatif La Belle Poule Amboise a été mis à jour le 2026-05-23 par OFFICE AMBOISE