Visites guidées Sur la route des princes voyageurs Amboise dimanche 21 juin 2026.

Amboise

Visites guidées Sur la route des princes voyageurs

Montée de l’Emir Abd el Kader Amboise Indre-et-Loire

Tarif : 17.3 – 17.3 – EUR

17.3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21 2026-07-08 2026-07-22 2026-08-05 2026-08-19 2026-09-13

De manière à vous permettre d’approfondir votre découverte de l’exposition, les guides-conférencières du château royal proposent une visite thématique qui lui est dédiée.

17.3 .

Montée de l’Emir Abd el Kader Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 00 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To help you explore the exhibition in greater depth, the Royal Castle’s docents offer a themed tour dedicated to it.

L’événement Visites guidées Sur la route des princes voyageurs Amboise a été mis à jour le 2026-06-16 par ADT 37