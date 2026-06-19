Visites guidées Sur la route des princes voyageurs Amboise
Visites guidées Sur la route des princes voyageurs Amboise dimanche 21 juin 2026.
Amboise
Visites guidées Sur la route des princes voyageurs
Montée de l’Emir Abd el Kader Amboise Indre-et-Loire
Tarif : 17.3 – 17.3 – EUR
17.3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21 2026-07-08 2026-07-22 2026-08-05 2026-08-19 2026-09-13
De manière à vous permettre d’approfondir votre découverte de l’exposition, les guides-conférencières du château royal proposent une visite thématique qui lui est dédiée.
17.3 .
Montée de l’Emir Abd el Kader Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 00 98
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English :
To help you explore the exhibition in greater depth, the Royal Castle’s docents offer a themed tour dedicated to it.
L’événement Visites guidées Sur la route des princes voyageurs Amboise a été mis à jour le 2026-06-16 par ADT 37
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