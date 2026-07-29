Exposition hommage à Michel Debré Amboise
dimanche 2 août 2026 · Amboise
Informations pratiques
Amboise
Exposition hommage à Michel Debré
1 Quai du Général de Gaulle Amboise Indre-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-02 09:00:00
fin : 2026-08-14 18:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Du 02 au 14 août 2026, découvrez l’exposition en hommage à Michel Debré à l’église Saint-Florentin.
Du 02 au 14 août 2026, découvrez l’exposition en hommage à Michel Debré à l’église Saint-Florentin.
Pour les 30 ans du décès de Michel Debré, la ville d’Amboise et Les Historiales Amboisiennes mettent à l’honneur l’ancien maire d’Amboise et premier ministre à travers une exposition à l’église Saint-Florentin.
Le vernissage se tiendra le 02 août 2026 à 11heures au musée d’Art et d’Histoire d’Amboise (Hôtel Morin). 0 .
1 Quai du Général de Gaulle Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 87 62 89 90
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English : Exhibition in honour of Michel Debré
From 2 to 14 August 2026, come and see the exhibition paying tribute to Michel Debré at Saint-Florentin Church.
L’événement Exposition hommage à Michel Debré Amboise a été mis à jour le 2026-07-25 par OFFICE AMBOISE
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