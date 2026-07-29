Informations pratiques

Amboise

Exposition hommage à Michel Debré

1 Quai du Général de Gaulle Amboise Indre-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-02 09:00:00

fin : 2026-08-14 18:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Du 02 au 14 août 2026, découvrez l’exposition en hommage à Michel Debré à l’église Saint-Florentin.

Du 02 au 14 août 2026, découvrez l’exposition en hommage à Michel Debré à l’église Saint-Florentin.

Pour les 30 ans du décès de Michel Debré, la ville d’Amboise et Les Historiales Amboisiennes mettent à l’honneur l’ancien maire d’Amboise et premier ministre à travers une exposition à l’église Saint-Florentin.

Le vernissage se tiendra le 02 août 2026 à 11heures au musée d’Art et d’Histoire d’Amboise (Hôtel Morin). 0 .

1 Quai du Général de Gaulle Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 87 62 89 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exhibition in honour of Michel Debré

From 2 to 14 August 2026, come and see the exhibition paying tribute to Michel Debré at Saint-Florentin Church.

L’événement Exposition hommage à Michel Debré Amboise a été mis à jour le 2026-07-25 par OFFICE AMBOISE