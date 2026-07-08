Soirée musicale à la Closerie de Chanteloup Amboise
jeudi 30 juillet 2026 · Amboise
Informations pratiques
Amboise
Soirée musicale à la Closerie de Chanteloup
460 route de Saint Martin le Beau Amboise Indre-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-30 19:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Soirée musicale le 30 juillet 2026 à la Closerie de Chanteloup.
Profitez d’une soirée musicale à la Closerie de Chanteloup, le 30 juillet 2026.
Au programme musique, dégustation de vins et de bières du domaine et petite restauration.
Sur réservation. Entrée 5€, consigne à 2€ et 1 boisson offerte. 5 .
460 route de Saint Martin le Beau Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 14 51 91 98
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English : Evening of music at the Closerie de Chanteloup
Musical evening on 30 July 2026 at the Closerie de Chanteloup.
L’événement Soirée musicale à la Closerie de Chanteloup Amboise a été mis à jour le 2026-07-03 par OFFICE AMBOISE
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