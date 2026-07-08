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Soirée musicale à la Closerie de Chanteloup Amboise

jeudi 30 juillet 2026 · Amboise

Soirée musicale à la Closerie de Chanteloup Amboise

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
460 route de Saint Martin le Beau
Ville
37400 Amboise
Département
Indre-et-Loire
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif

Amboise

Soirée musicale à la Closerie de Chanteloup

460 route de Saint Martin le Beau Amboise Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-30 19:00:00
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

Soirée musicale le 30 juillet 2026 à la Closerie de Chanteloup.
Profitez d’une soirée musicale à la Closerie de Chanteloup, le 30 juillet 2026.

Au programme musique, dégustation de vins et de bières du domaine et petite restauration.

Sur réservation. Entrée 5€, consigne à 2€ et 1 boisson offerte. 5  .

460 route de Saint Martin le Beau Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 14 51 91 98 

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English : Evening of music at the Closerie de Chanteloup

Musical evening on 30 July 2026 at the Closerie de Chanteloup.

L’événement Soirée musicale à la Closerie de Chanteloup Amboise a été mis à jour le 2026-07-03 par OFFICE AMBOISE

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