Informations pratiques

Amboise

Soirée musicale à la Closerie de Chanteloup

460 route de Saint Martin le Beau Amboise Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-30 19:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Soirée musicale le 30 juillet 2026 à la Closerie de Chanteloup.

Profitez d’une soirée musicale à la Closerie de Chanteloup, le 30 juillet 2026.

Au programme musique, dégustation de vins et de bières du domaine et petite restauration.

Sur réservation. Entrée 5€, consigne à 2€ et 1 boisson offerte. 5 .

460 route de Saint Martin le Beau Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 14 51 91 98

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English : Evening of music at the Closerie de Chanteloup

Musical evening on 30 July 2026 at the Closerie de Chanteloup.

L’événement Soirée musicale à la Closerie de Chanteloup Amboise a été mis à jour le 2026-07-03 par OFFICE AMBOISE