Amboise

Raconte-moi Madame Butterfly

Montée de l’Emir Abd el Kader Amboise Indre-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Une parenthèse lyrique au château royal d’Amboise proposée par la compagnie “L’Opéra Clandestin” avec une version courte de l’un des dix opéras les plus joués au monde, et sans doute l’un des plus bouleversants…Madame Butterfly.

Cette œuvre est le reflet d’une époque marquée par les rapports de domination entre l’Occident et l’Orient, entre l’homme et la femme. La jeune Cio-Cio San est à la fois victime de sa condition sociale, de sa jeunesse et d’un ordre du monde qui la dépasse. Nous regardons Butterfly avec les yeux de notre temps, conscients de l’injustice qui se joue, impuissants à la détourner de son destin. Cette version courte a pour ambition de rendre l’œuvre accessible au plus grand nombre, à partir de 10 ans. L’œuvre est raccourcie (1h20), l’histoire racontée en français et chantée en italien. Des interludes de narration mis en scène, portés par une légère touche d’humour, guident le spectateur à travers l’intrigue et lui permettent de de s’immerger pleinement dans le drame. 20 .

Montée de l’Emir Abd el Kader Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 00 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A lyrical interlude at the Château Royal d?Amboise, proposed by the company ?L?Opéra Clandestin? with a short version of one of the ten most performed operas in the world, and undoubtedly one of the most moving…Madame Butterfly.

L’événement Raconte-moi Madame Butterfly Amboise a été mis à jour le 2026-04-29 par ADT 37