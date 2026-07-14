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AGENDA · Amboise

Flâneries nocturnes : TOTEMS de la Compagnie des Quidams Château du Clos Lucé Amboise

vendredi 7 août 2026 · Château du Clos Lucé · Amboise

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
20:30
Heure de fin
23:30
Lieu
Château du Clos Lucé
Adresse
2 rue du Clos Lucé
Ville
37400 Amboise
Département
Indre-et-Loire
Tarif
25 € adultes / 15 € enfants 7-18 ans / Gratuit pour les - 7 ans Pass « visite journée + Flâneries » : 35 € adultes / 20 € enfants 7-18 ans / Gratuit pour les - 7 ans

Le parc, le château et les Galeries Léonard de Vinci se découvrent autrement à la lumière des projections et des mises en scène lumineuses, le temps d’une promenade nocturne.
Cette année, la Compagnie des Quidams présente TOTEMS, un spectacle d’art de rue mêlant danse, musique et lumière. De grandes silhouettes lumineuses déambulent parmi les visiteurs et créent des tableaux en mouvement, entre apparition et disparition.

Des foodtrucks et des stands de vignerons sont également proposés sur place pour profiter de la soirée.

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