AGENDA · Amboise
Flâneries nocturnes : TOTEMS de la Compagnie des Quidams Château du Clos Lucé Amboise
vendredi 7 août 2026 · Château du Clos Lucé · Amboise
Informations pratiques
Le parc, le château et les Galeries Léonard de Vinci se découvrent autrement à la lumière des projections et des mises en scène lumineuses, le temps d’une promenade nocturne.
Cette année, la Compagnie des Quidams présente TOTEMS, un spectacle d’art de rue mêlant danse, musique et lumière. De grandes silhouettes lumineuses déambulent parmi les visiteurs et créent des tableaux en mouvement, entre apparition et disparition.
Des foodtrucks et des stands de vignerons sont également proposés sur place pour profiter de la soirée.
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