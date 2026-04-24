Amboise

Visite découverte Amboise au Moyen Âge

Place Michel Debré Amboise Indre-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 18:00:00

fin : 2026-07-28 19:30:00

Date(s) :

2026-07-28

Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines tout au long de l’année !

Vous êtes en Pays d’art et d’histoire !

AMBOISE AU MOYEN-ÂGE

Plongez au cœur du Moyen-Âge à Amboise ! Cette promenade vous emmènera de la ville fortifiée au pied de son château jusqu’à l’église Saint-Denis à la découverte de ses incroyables chapiteaux sculptés.

RDV au pied de la montée de l’Emir Abd El Kader, place Michel Debré

Durée 1h30 environ

Cette action vous est proposée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine.

RÉSERVATION CONSEILÉE 7 .

Place Michel Debré Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr

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English :

The Pays d?art et d?histoire Loire Touraine offers a wide range of heritage discovery activities throughout the year!

You’re in the Pays d’art et d’histoire!

L’événement Visite découverte Amboise au Moyen Âge Amboise a été mis à jour le 2026-04-21 par ADT 37