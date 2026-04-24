Visite découverte Amboise au Moyen Âge Amboise
Visite découverte Amboise au Moyen Âge Amboise mardi 28 juillet 2026.
Amboise
Visite découverte Amboise au Moyen Âge
Place Michel Debré Amboise Indre-et-Loire
Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 18:00:00
fin : 2026-07-28 19:30:00
Date(s) :
2026-07-28
Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines tout au long de l’année !
Vous êtes en Pays d’art et d’histoire !
AMBOISE AU MOYEN-ÂGE
Plongez au cœur du Moyen-Âge à Amboise ! Cette promenade vous emmènera de la ville fortifiée au pied de son château jusqu’à l’église Saint-Denis à la découverte de ses incroyables chapiteaux sculptés.
RDV au pied de la montée de l’Emir Abd El Kader, place Michel Debré
Durée 1h30 environ
Cette action vous est proposée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine.
RÉSERVATION CONSEILÉE 7 .
Place Michel Debré Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr
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English :
The Pays d?art et d?histoire Loire Touraine offers a wide range of heritage discovery activities throughout the year!
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L’événement Visite découverte Amboise au Moyen Âge Amboise a été mis à jour le 2026-04-21 par ADT 37
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