Kino’côt participez à des courts métrages Amboise
Kino’côt participez à des courts métrages Amboise mardi 28 juillet 2026.
Amboise
Kino’côt participez à des courts métrages
4 Rue Charles Péguy Amboise Indre-et-Loire
Tarif : 37 – 37 – EUR
37
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-28 2026-07-30
Venez participer au 2ème Kino’côt, du 28 juillet au 1er août 2026.
Venez participer au 2ème Kino’côt, du 28 juillet au 1er août 2026. Kino’côt donne la chance à tous d’entreprendre une démarche artistique de cinéma. Sans compétition, dans un esprit de partage, de rencontre et de créativité.
1ere session, les 28 et 29 juillet. 2ème session, du 30 au 1er août.
Les repas du midi sont compris dans le prix de session.
Les repas du soir ( 6€ ) seront commandés et payés à l’inscription définitive (Via Hello Asso).
Le samedi 1er août, l’ensemble des productions sera projeté lors d’une soirée publique ouverte à tous les curieux de l’image.
Places limitées. Date limite des pré-inscriptions, le 24 mai 2026. 37 .
4 Rue Charles Péguy Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire evenement.lacharpente@gmail.com
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English : Kino’côt: get involved in short films
Come and join us for the 2nd Kino’côt, from 28 July to 1 August 2026.
L’événement Kino’côt participez à des courts métrages Amboise a été mis à jour le 2026-05-16 par OFFICE AMBOISE
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