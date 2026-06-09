La Caravane sportive Amboise
La Caravane sportive Amboise mardi 21 juillet 2026.
Amboise
La Caravane sportive
Amboise Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-21 10:00:00
fin : 2026-07-22 18:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Le 21 et 22 Juillet, la Caravane Sportive est de passage à Nazelles-Négron. A vos marques, prêt, partez !
Aux côtés du Comité départemental olympique et sportif 37, des bénévoles passionnés, des comités sportifs et des clubs locaux se mobilisent pour vous faire vivre une expérience sportive unique, festive et accessible à tous.
Rendez-vous au Centre Socio-Culturel de Nazelles-Négron les 21 et 22 Juillet de 10h00 à 18h00 pour tester 21 disciplines sportives présentes sur la Caravane.
Le 21 Juillet, toute la journée, profitez d’une ambiance musicale baroque avec l’ensemble Consonance et, à 19h00, la pièce de théâtre Et merde, c’est lundi ! proposée par la compagnie Démêler la nuit sur le site de la Caravane.
Détails et programme complet à l’adresse suivante https://www.touraine.fr/mes-services-au-quotidien/sport/la-caravane-sportive.html .
Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 71 71
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English : The Sports Caravan stops in Nazelles-Négron
On 21st and 22nd July, the Sports Caravan is stopping off in Nazelles-Négron. On your marks, get set, go!
L’événement La Caravane sportive Amboise a été mis à jour le 2026-06-04 par OFFICE AMBOISE
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