Amboise

La Caravane sportive

Amboise Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-21 10:00:00

fin : 2026-07-22 18:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Le 21 et 22 Juillet, la Caravane Sportive est de passage à Nazelles-Négron. A vos marques, prêt, partez !

Aux côtés du Comité départemental olympique et sportif 37, des bénévoles passionnés, des comités sportifs et des clubs locaux se mobilisent pour vous faire vivre une expérience sportive unique, festive et accessible à tous.

Rendez-vous au Centre Socio-Culturel de Nazelles-Négron les 21 et 22 Juillet de 10h00 à 18h00 pour tester 21 disciplines sportives présentes sur la Caravane.

Le 21 Juillet, toute la journée, profitez d’une ambiance musicale baroque avec l’ensemble Consonance et, à 19h00, la pièce de théâtre Et merde, c’est lundi ! proposée par la compagnie Démêler la nuit sur le site de la Caravane.

Détails et programme complet à l’adresse suivante https://www.touraine.fr/mes-services-au-quotidien/sport/la-caravane-sportive.html .

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 71 71

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : The Sports Caravan stops in Nazelles-Négron

On 21st and 22nd July, the Sports Caravan is stopping off in Nazelles-Négron. On your marks, get set, go!

L’événement La Caravane sportive Amboise a été mis à jour le 2026-06-04 par OFFICE AMBOISE