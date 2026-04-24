Journées tellement royales au château Royal d’Amboise Amboise
Journées tellement royales au château Royal d’Amboise Amboise samedi 25 juillet 2026.
Amboise
Journées tellement royales au château Royal d’Amboise
Montée de l’Emir Abd el Kader Amboise Indre-et-Loire
Tarif : 17.3 – 17.3 – EUR
17.3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-25
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-25
26 et 27 juillet Durant un weekend, remontez le temps au château royal d’Amboise !
De nombreuses animations au programme pour petits et grands tout au long des deux journées !
Samedi 25 & dimanche 26 juillet, Les journées tellement royales vous plongent au cœur du Moyen-Âge et de la Renaissance via diverses animations au château royal d’Amboise Démonstrations et initiations à l’escrime de combat avec la compagnie Scaramouche, ateliers de jeux anciens avec L’Interlude d’Amboise et campement médiéval des Lames amboisiennes !
Inclus dans le billet d’entrée au château. 17.3 .
Montée de l’Emir Abd el Kader Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 00 98 contact@chateau-amboise.com
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English : Such royal days at the Royal Château d’Amboise
Saturday July 22 & Sunday July 23, Les journées tellement royales take you back to the heart of the Renaissance with a variety of events at the Château Royal d’Amboise: demonstrations and introductions to medieval fencing and workshops on ancient games.
Castle admission included.
L’événement Journées tellement royales au château Royal d’Amboise Amboise a été mis à jour le 2026-02-26 par OFFICE AMBOISE
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