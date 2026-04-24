Amboise

Journées tellement royales au château Royal d’Amboise

Montée de l’Emir Abd el Kader Amboise Indre-et-Loire

Tarif : 17.3 – 17.3 – EUR

17.3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-25

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-25

26 et 27 juillet Durant un weekend, remontez le temps au château royal d’Amboise !

De nombreuses animations au programme pour petits et grands tout au long des deux journées !

Samedi 25 & dimanche 26 juillet, Les journées tellement royales vous plongent au cœur du Moyen-Âge et de la Renaissance via diverses animations au château royal d’Amboise Démonstrations et initiations à l’escrime de combat avec la compagnie Scaramouche, ateliers de jeux anciens avec L’Interlude d’Amboise et campement médiéval des Lames amboisiennes !

Inclus dans le billet d’entrée au château. 17.3 .

Montée de l’Emir Abd el Kader Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 00 98 contact@chateau-amboise.com

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English : Such royal days at the Royal Château d’Amboise

Saturday July 22 & Sunday July 23, Les journées tellement royales take you back to the heart of the Renaissance with a variety of events at the Château Royal d’Amboise: demonstrations and introductions to medieval fencing and workshops on ancient games.

Castle admission included.

L’événement Journées tellement royales au château Royal d’Amboise Amboise a été mis à jour le 2026-02-26 par OFFICE AMBOISE