Informations pratiques

Amboise

Spectacles d’été à la grille dorée 2026

917 Avenue de Chanteloup Amboise Indre-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-25 21:30:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-25 2026-07-31 2026-08-08 2026-08-14

Entre le 25 juillet et le 14 août 2026, la Grille dorée accueille quatre spectacles. Musique et humour seront au rendez-vous.

Entre le 25 juillet et le 14 août 2026, la Grille dorée accueille 4 spectacles

– Le samedi 25 et dimanche 26 juillet à 21h30, retrouvez Chraz et Albert Meslay pour un spectacle d’humour.

– Rendez-vous le vendredi 31 juillet et samedi 1er aout à 21h30 pour une soirée boogie/dixieland avec Didier Marty New Orleans Combo. Un voyage à la Nouvelle-Orléans où se mêlent blues, jazz, boogie et dixieland.

– Une soirée blues et chanson française vous attend également le samedi 8 et dimanche 9 août à 21h30 par les musiciens E. Antraygues et C. Papin.

– Vendredi 14 août une pièce de théâtre L’histoire de Juliette et de son Roméo . Dans une pièce inspirée de celle de Shakespeare, la nourrice de Juliette vous raconte l’histoire

Réservation obligatoire au 02 47 30 49 52 ou à tdnuit@orange.fr 7 .

917 Avenue de Chanteloup Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 30 49 52 tdnuit@orange.fr

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English : Summer shows at the Grille Doré

Between July 25th and August 14th 2026, the Grille Dorée will host four shows. Music and comedy are on the program.

L’événement Spectacles d’été à la grille dorée 2026 Amboise a été mis à jour le 2026-06-25 par OFFICE AMBOISE