Flâneries nocturnes, 7e édition Amboise

Le Clos Lucé ouvre ses portes à la nuit tombée pour une promenade nocturne. Au cours de la soirée, le parc devient le décor d’une performance d’art de rue proposée par la compagnie des Quidams.

Le Clos Lucé invite ses visiteurs à une découverte nocturne du château, des Galeries Léonard de Vinci peintre et architecte et du parc, illuminés de mille bougies et d’éclairages colorés.

En 2026, les arts de la rue sont mis à l’honneur avec la compagnie des Quidams et son spectacle TOTEMS.

Des silhouettes s’élèvent jusqu’à 4,5 mètres de haut et évoluent au rythme de la musique. Figures géantes évanescentes, vêtues de longs manteaux, les Totems déambulent en glissant parmi la foule. Leurs mouvements sont faits de déséquilibres maîtrisés et de tourbillons incessants. Ils vibrent, dansent et jouent sur des musiques rythmées et joyeuses. La lumière qui les habite est le témoin de leur vie intérieure, régie par un Passager qui les anime. 20 .

Le Clos Lucé opens its doors at dusk for an evening stroll. During the evening, the park becomes the backdrop for a street art performance by the Quidams company.

