Informations pratiques

Amboise

Concert aux chandelles à la Pagode de Chanteloup

Amboise Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-08 20:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Profitez d’un concert aux chandelles à la Pagode de Chanteloup le 8 août 2026.

Venez écouter L’Orchestre d’Harmonie de Saint André d’Apchon pour un concert aux chandelles à la Pagode de Chanteloup le 8 août 2026. Ils clôtureront leur tournée au pied de la Pagode.

Au programme une œuvre originale dédiée au fleuve Loire, les musiques de Joe Hisaishi et les grandes mélodies de La La Land.

Restauration et buvette sur place. 12 .

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 20 97

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English : Candlelit concert at the Chanteloup Pagoda

Enjoy a candlelit concert at the Pagode de Chanteloup on 8 August 2026.

L’événement Concert aux chandelles à la Pagode de Chanteloup Amboise a été mis à jour le 2026-07-17 par OFFICE AMBOISE