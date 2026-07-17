Concert aux chandelles à la Pagode de Chanteloup Amboise
samedi 8 août 2026 · Amboise
Informations pratiques
Amboise
Concert aux chandelles à la Pagode de Chanteloup
Amboise Indre-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-08 20:30:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Profitez d’un concert aux chandelles à la Pagode de Chanteloup le 8 août 2026.
Venez écouter L’Orchestre d’Harmonie de Saint André d’Apchon pour un concert aux chandelles à la Pagode de Chanteloup le 8 août 2026. Ils clôtureront leur tournée au pied de la Pagode.
Au programme une œuvre originale dédiée au fleuve Loire, les musiques de Joe Hisaishi et les grandes mélodies de La La Land.
Restauration et buvette sur place. 12 .
Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 20 97
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English : Candlelit concert at the Chanteloup Pagoda
Enjoy a candlelit concert at the Pagode de Chanteloup on 8 August 2026.
L’événement Concert aux chandelles à la Pagode de Chanteloup Amboise a été mis à jour le 2026-07-17 par OFFICE AMBOISE
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