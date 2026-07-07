Informations pratiques

Amboise

Festival des orgues de la collégiale Saint-Denis

21 Parvis Saint-Denis Amboise Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-12 17:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-07-12 2026-08-09 2026-09-13 2026-10-04 2026-12-20

L’association Renaissance des orgues d’Amboise organise son Festival des Orgues à Amboise. Plusieurs concerts seront donnés à la collégiale Saint-Denis entre le dimanche 12 Juillet et le dimanche 20 Décembre 2026.

Dans le cadre de son festival des Orgues, l’association Renaissance des Orgues d’Amboise organise plusieurs concerts qui seront donnés à la collégiale Saint-Denis entre le 12 Juillet et le 20 Décembre 2026.

Au programme

Dimanche 12 Juillet à 17h00 Sandrine VEZZETTI, soprano et Philippe BATAILLE, organiste de la basilique Saint-Martin de Tours

Dimanche 9 Août à 17h00 Agnès et Didier MATRY, organistes du Petit Clamart et de Saint-Augustin à Paris

Dimanche 13 Septembre à 17h00 Thomas PELLERIN, organiste de la cathédrale et professeur au Conservatoire d’Angers

Dimanche 4 Octobre à 17h00 Pierre DE KERGOMMEAUX, organiste de la collégiale Saint-Denis d’Amboise

Dimanche 20 Décembre à 16h00 Concert de Noël, Flûte, violoncelle et orgue

Concerts gratuits, participation libre. .

21 Parvis Saint-Denis Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English : Saint-Denis Collegiate Church Organ Festival

The Amboise Organ Revival Association is organising its Organ Festival in Amboise. Several concerts will be held at the Collegiate Church of Saint-Denis between Sunday 12 July and Sunday 20 December 2026.

L’événement Festival des orgues de la collégiale Saint-Denis Amboise a été mis à jour le 2026-07-03 par OFFICE AMBOISE