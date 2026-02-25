Bivouac Une nuit au jardin au château royal d’Amboise Amboise

Bivouac Une nuit au jardin au château royal d’Amboise

Montée Abd el Kader Amboise Indre-et-Loire

Début : Vendredi 2026-09-11

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-11

Après une première expérience qui fut une très belle réussite, le château royal d’Amboise programme de nouveau son rendez-vous exceptionnel de l’été un bivouac !

Avec le concours de Jean-François Souchard, accompagnateur nature et photographe professionnel ligérien, le château royal d’Amboise programme pour une deuxième année son bivouac au cœur même du domaine ! Après un dîner organisé autour d’un brasero, les participants auront l’occasion d’évoluer dans le jardin afin d’en observer la foisonnante vie nocturne (rapaces, petits mammifères, insectes…). L’occasion aussi, pour ceux qui le souhaiteront, de se former à la photographie nocturne et à l’observation du ciel.

Tarif 137 € personne, incluant le dîner, l’accompagnement dans la découverte, les structures d’hébergement (matelas, oreiller, duvets et petit matériel non fournis) et la remise d’un panier de petit-déjeuner le lendemain matin.

Sur réservation uniquement. .

Montée Abd el Kader Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 00 98 contact@chateau-amboise.com

English : Bivouac “A night in the garden”

With the help of Jean-François Souchard, a nature guide and professional photographer from the Loire Valley, the Château Royal d?Amboise is planning an exceptional event for the summer of 2025.

