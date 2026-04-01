Atelier 2 tonnes au Café La Belle Poule Amboise
Atelier 2 tonnes au Café La Belle Poule Amboise samedi 18 avril 2026.
Amboise
Atelier 2 tonnes au Café La Belle Poule
42 Rue Rabelais Amboise Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-18 14:30:00
fin : 2026-04-18 17:30:00
Date(s) :
2026-04-18
Venez participer à l’atelier 2 tonnes au Café La Belle Poule, le samedi 18 avril 2026.
Venez participer à l’atelier 2 tonnes au Café La Belle Poule, le samedi 18 avril 2026.
Un atelier immersif et amusant qui propose de réduire ses propres émissions de gaz à effet de serre et celle du pays pour atteindre 2 tonnes équivalent CO2 par personne et par an en 2050.
Inscription obligatoire, au plus tard le 15 avril, par mail ou au café.
Dans la limite des places disponibles.
Accès libre sous condition d’une consommation au café. .
42 Rue Rabelais Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire cotcot@labellepoule.org
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English : Atelier 2 tonnes au Café La Belle Poule
Join us for the ‘2 tonnes’ workshop at Café La Belle Poule on Saturday 18th April 2026.
L’événement Atelier 2 tonnes au Café La Belle Poule Amboise a été mis à jour le 2026-04-09 par OFFICE AMBOISE
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