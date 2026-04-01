Atelier patrimoine par les jeunes amboisiens Amboise
Atelier patrimoine par les jeunes amboisiens Amboise jeudi 23 avril 2026.
Amboise
Atelier patrimoine par les jeunes amboisiens
5 Rue François 1er Amboise Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-04-23 14:30:00
fin : 2026-04-23 16:30:00
Date(s) :
2026-04-23
Atelier Patrimoine Jeunes Ambassadeurs du Patrimoine.
En association avec la Maison de la Loire et dans le cadre des Jeunes amboisiens ambassadeurs du patrimoine, la ville d’Amboise vous propose un atelier pour découvrir le patrimoine naturel et culturel d’Amboise le 23 Avril 2026 de 14h30 à 16h30.
Atelier pour les familles et enfants à partir de 7 ans.
Réservation obligatoire par téléphone. .
5 Rue François 1er Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 47 42 g.metayer@ville-amboise.fr
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English : Heritage Discovery Heritage Young Ambassadors
Heritage discovery by the Heritage Young Ambassadors
L’événement Atelier patrimoine par les jeunes amboisiens Amboise a été mis à jour le 2026-04-09 par OFFICE AMBOISE
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