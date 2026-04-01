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Atelier spécial vacances scolaires de Pâques au Café Associatif la Belle Poule Amboise

Atelier spécial vacances scolaires de Pâques au Café Associatif la Belle Poule Amboise

Atelier spécial vacances scolaires de Pâques au Café Associatif la Belle Poule Amboise mercredi 22 avril 2026.

Adresse : 42 Rue Rabelais

Ville : 37400 Amboise

Département : Indre-et-Loire

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 2 2 2 Tarif de base plein tarif

Amboise

Atelier spécial vacances scolaires de Pâques au Café Associatif la Belle Poule

42 Rue Rabelais Amboise Indre-et-Loire

Tarif : 2 – 2 – EUR
2
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-04-22 15:00:00
fin : 2026-04-22 17:00:00

Date(s) :
2026-04-22

Durant les vacances scolaires de Pâques 2026, le Café La Belle Poule propose un atelier en duo parent/enfant.
Le 22 avril 2026, le Café La Belle Poule propose un atelier afin de vous initier au tricotin, en duo parent/enfant.

A partir de 8 ans, matériel fourni.
Adhésion à l’association nécessaire.
Ateliers sur inscription, dans la limite des places disponibles.
Réservation par mail ou au café. 2  .

42 Rue Rabelais Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire   cotcot@labellepoule.org

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English : Special Easter school holiday workshop at Café Associatif la Belle Poule

During the 2026 Easter school holidays, Café La Belle Poule is running a parent-child workshop.

L’événement Atelier spécial vacances scolaires de Pâques au Café Associatif la Belle Poule Amboise a été mis à jour le 2026-04-09 par OFFICE AMBOISE

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