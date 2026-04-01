Amboise

Atelier spécial vacances scolaires de Pâques au Café Associatif la Belle Poule

42 Rue Rabelais Amboise Indre-et-Loire

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-22 15:00:00

fin : 2026-04-22 17:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Durant les vacances scolaires de Pâques 2026, le Café La Belle Poule propose un atelier en duo parent/enfant.

Le 22 avril 2026, le Café La Belle Poule propose un atelier afin de vous initier au tricotin, en duo parent/enfant.

A partir de 8 ans, matériel fourni.

Adhésion à l’association nécessaire.

Ateliers sur inscription, dans la limite des places disponibles.

Réservation par mail ou au café. 2 .

42 Rue Rabelais Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire cotcot@labellepoule.org

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English : Special Easter school holiday workshop at Café Associatif la Belle Poule

During the 2026 Easter school holidays, Café La Belle Poule is running a parent-child workshop.

L’événement Atelier spécial vacances scolaires de Pâques au Café Associatif la Belle Poule Amboise a été mis à jour le 2026-04-09 par OFFICE AMBOISE