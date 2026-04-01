Atelier spécial vacances scolaires de Pâques au Café Associatif la Belle Poule Amboise
Atelier spécial vacances scolaires de Pâques au Café Associatif la Belle Poule Amboise mercredi 22 avril 2026.
Amboise
Atelier spécial vacances scolaires de Pâques au Café Associatif la Belle Poule
42 Rue Rabelais Amboise Indre-et-Loire
Tarif : 2 – 2 – EUR
2
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-04-22 15:00:00
fin : 2026-04-22 17:00:00
Date(s) :
2026-04-22
Durant les vacances scolaires de Pâques 2026, le Café La Belle Poule propose un atelier en duo parent/enfant.
Le 22 avril 2026, le Café La Belle Poule propose un atelier afin de vous initier au tricotin, en duo parent/enfant.
A partir de 8 ans, matériel fourni.
Adhésion à l’association nécessaire.
Ateliers sur inscription, dans la limite des places disponibles.
Réservation par mail ou au café. 2 .
42 Rue Rabelais Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire cotcot@labellepoule.org
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English : Special Easter school holiday workshop at Café Associatif la Belle Poule
During the 2026 Easter school holidays, Café La Belle Poule is running a parent-child workshop.
L’événement Atelier spécial vacances scolaires de Pâques au Café Associatif la Belle Poule Amboise a été mis à jour le 2026-04-09 par OFFICE AMBOISE
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