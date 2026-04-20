Exposition- Au delà du visible L’abstraction Amboise
Exposition- Au delà du visible L’abstraction Amboise mardi 2 juin 2026.
Amboise
Exposition- Au delà du visible L’abstraction
60 Rue Victor Hugo Amboise Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-06-02 14:00:00
fin : 2026-06-12 19:00:00
Date(s) :
2026-06-02
Exposition Au delà du visible L’abstraction du 2 au 12 Juin 2026
Du mardi 2 au vendredi 12 Juin 2026, la Galerie Victor Hugo vous invite à découvrir l’exposition Au delà du visible L’abstraction présentée par les artistes Anna Coccia et Patrice Poidevin.
Le vernissage aura lieu le vendredi 5 Juin à partir de 17h. .
60 Rue Victor Hugo Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 81 74 05 74 galerie60victorhugo@gmail.com
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English : Exhibition Au delà du visible L’abstraction
Exhibition Au delà du visible L’abstraction from 2nd to 12th June 2026
L’événement Exposition- Au delà du visible L’abstraction Amboise a été mis à jour le 2026-04-16 par OFFICE AMBOISE
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