Amboise

Exposition- Au delà du visible L’abstraction

60 Rue Victor Hugo Amboise Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-06-02 14:00:00

fin : 2026-06-12 19:00:00

Date(s) :

2026-06-02

Exposition Au delà du visible L’abstraction du 2 au 12 Juin 2026

Du mardi 2 au vendredi 12 Juin 2026, la Galerie Victor Hugo vous invite à découvrir l’exposition Au delà du visible L’abstraction présentée par les artistes Anna Coccia et Patrice Poidevin.

Le vernissage aura lieu le vendredi 5 Juin à partir de 17h. .

60 Rue Victor Hugo Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 81 74 05 74 galerie60victorhugo@gmail.com

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English : Exhibition Au delà du visible L’abstraction

Exhibition Au delà du visible L’abstraction from 2nd to 12th June 2026

L’événement Exposition- Au delà du visible L’abstraction Amboise a été mis à jour le 2026-04-16 par OFFICE AMBOISE