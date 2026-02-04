Racontines Les beaux jours Savonnières

Racontines Les beaux jours

Mercredi 2026-06-10 10:00:00

L’équipe de la bibliothèque propose aux plus jeunes de venir écouter et découvrir des contes, sur le thèmes des beaux jours, pour développer l’imaginaire. À partir de 3 ans gratuit sur réservation

English :

The library team invites the youngest members of the family to come and listen to and discover tales on the theme of fine weather, to help them develop their imaginations. From 3 years free with reservation

