Défi mobilité : ‘A l’école, à pied ou à vélo ! », SAVONNIERES, Savonnières

Défi mobilité : ‘A l’école, à pied ou à vélo ! » Vendredi 22 mai, 07h30 SAVONNIERES Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-22T07:30:00+02:00 – 2026-05-22T08:30:00+02:00

Fin : 2026-05-22T07:30:00+02:00 – 2026-05-22T08:30:00+02:00

Pour la troisième année consécutive, un défi co-organisé avec l’association locale Savonnières en Transition et les écoles de Savonnières. Ce défi est destiné pour les enfants et les familles pour inciter aux mobilités actives !

Différents parcours pédestres et à vélo sont proposés pour réaliser le trajet entre le domicile et l’école. Des bénévoles guident les familles sur le trajet. Un comptage des participants est réalisé à l’arrivée à l’école. Une collation est offerte pour tous !

Une centaine d’enfants de la maternelle à l’élementaire participent à ce défi. (environ 30% des effectifs).

SAVONNIERES Savonnières Savonnières 37510 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Défi mobilité pour les écoliers de Savonnières !