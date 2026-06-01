Les Vignerons passent à table à Valley Bio avec le Domaine du Petit Bondieu Restigné jeudi 11 juin 2026.

Restigné

Les Vignerons passent à table à Valley Bio avec le Domaine du Petit Bondieu

21 Lieu-dit La Grande Rue Restigné Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 19:30:00

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-06-11

Les vignerons viennent à votre rencontre, et c’est le Domaine du Petit Bondieu qui sera à vos côtés durant cette soirée !

Réservations au 07 80 60 94 80 ou par mail à contact@valleybio.fr

Les vignerons viennent à votre rencontre, et c’est le Domaine du Petit Bondieu qui sera à vos côtés durant cette soirée !

Réservations au 07 80 60 94 80 ou par mail à contact@valleybio.fr .

21 Lieu-dit La Grande Rue Restigné 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 80 60 94 80

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English :

The winemakers are coming to meet you, and the Clos des Quarterons will be at your side for the evening!

On the program:

Meal including starter, main course, dessert and wine at 30?

Reservations on 07 80 60 94 80 or by e-mail at contact@valleybio.fr

L’événement Les Vignerons passent à table à Valley Bio avec le Domaine du Petit Bondieu Restigné a été mis à jour le 2026-06-03 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE