Les Vignerons passent à table à Valley Bio avec le Domaine du Petit Bondieu Restigné
Les Vignerons passent à table à Valley Bio avec le Domaine du Petit Bondieu Restigné jeudi 11 juin 2026.
Restigné
Les Vignerons passent à table à Valley Bio avec le Domaine du Petit Bondieu
21 Lieu-dit La Grande Rue Restigné Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 19:30:00
fin : 2026-06-11
Date(s) :
2026-06-11
Les vignerons viennent à votre rencontre, et c’est le Domaine du Petit Bondieu qui sera à vos côtés durant cette soirée !
Réservations au 07 80 60 94 80 ou par mail à contact@valleybio.fr
Les vignerons viennent à votre rencontre, et c’est le Domaine du Petit Bondieu qui sera à vos côtés durant cette soirée !
Réservations au 07 80 60 94 80 ou par mail à contact@valleybio.fr .
21 Lieu-dit La Grande Rue Restigné 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 80 60 94 80
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English :
The winemakers are coming to meet you, and the Clos des Quarterons will be at your side for the evening!
On the program:
Meal including starter, main course, dessert and wine at 30?
Reservations on 07 80 60 94 80 or by e-mail at contact@valleybio.fr
L’événement Les Vignerons passent à table à Valley Bio avec le Domaine du Petit Bondieu Restigné a été mis à jour le 2026-06-03 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE
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