Restigné

Fete de la Musique Valley Bio

21 Lieu-dit La Grande Rue Restigné Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Des sons pour tous les goûts !

une ambiance de folie !

Planches apéritives, bières et verres de vin garantis !

Des sons pour tous les goûts !

une ambiance de folie !

Planches apéritives, bières et verres de vin garantis ! .

21 Lieu-dit La Grande Rue Restigné 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 80 60 94 80

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English :

You set the stage on fire at the 1st edition, and now we’re back to celebrate music together for a second time!

On the program:

100% vinyl DJ Set by Jeff Sharel

DJ Set by Harvest, our 100% Bourgueillois duo!

sounds for all tastes!

a crazy atmosphere!

L’événement Fete de la Musique Valley Bio Restigné a été mis à jour le 2026-04-20 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE