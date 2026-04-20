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Fete de la Musique Valley Bio Restigné

Fete de la Musique Valley Bio Restigné

Fete de la Musique Valley Bio Restigné samedi 20 juin 2026.

Adresse : 21 Lieu-dit La Grande Rue

Ville : 37140 Restigné

Département : Indre-et-Loire

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : Gratuit

Restigné

Fete de la Musique Valley Bio

21 Lieu-dit La Grande Rue Restigné Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Des sons pour tous les goûts !
une ambiance de folie !

Planches apéritives, bières et verres de vin garantis !
Des sons pour tous les goûts !
une ambiance de folie !

Planches apéritives, bières et verres de vin garantis !   .

21 Lieu-dit La Grande Rue Restigné 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 80 60 94 80 

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English :

You set the stage on fire at the 1st edition, and now we’re back to celebrate music together for a second time!
On the program:
100% vinyl DJ Set by Jeff Sharel
DJ Set by Harvest, our 100% Bourgueillois duo!
sounds for all tastes!
a crazy atmosphere!

L’événement Fete de la Musique Valley Bio Restigné a été mis à jour le 2026-04-20 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE

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