Fete de la Musique Valley Bio Restigné
Fete de la Musique Valley Bio Restigné samedi 20 juin 2026.
Restigné
Fete de la Musique Valley Bio
21 Lieu-dit La Grande Rue Restigné Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Des sons pour tous les goûts !
une ambiance de folie !
Planches apéritives, bières et verres de vin garantis !
Des sons pour tous les goûts !
une ambiance de folie !
Planches apéritives, bières et verres de vin garantis ! .
21 Lieu-dit La Grande Rue Restigné 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 80 60 94 80
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English :
You set the stage on fire at the 1st edition, and now we’re back to celebrate music together for a second time!
On the program:
100% vinyl DJ Set by Jeff Sharel
DJ Set by Harvest, our 100% Bourgueillois duo!
sounds for all tastes!
a crazy atmosphere!
L’événement Fete de la Musique Valley Bio Restigné a été mis à jour le 2026-04-20 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE
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