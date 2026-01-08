Portes ouvertes au Vignoble de la Roseraie Restigné

Portes ouvertes au Vignoble de la Roseraie

46 Rue Basse Restigné Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Comme chaque année, nous organisons nos portes-ouvertes au domaine.

Une occasion de venir visiter ou re-visiter le domaine, de venir déguster ou re-déguster nos cuvées, ou simplement de venir écouter ou de ré-écouter notre belle histoire de famille.

Cette année encore, nous avons l'honneur de recevoir nos amis producteurs.

Une occasion de venir visiter ou re-visiter le domaine, de venir déguster ou re-déguster nos cuvées, ou simplement de venir écouter ou de ré-écouter notre belle histoire de famille

Cette année encore, nous avons l’honneur de recevoir nos amis producteurs.

Producteur de fromage de Chèvre et Brebis Producteur de Cidre, Calvados, Poiré et Pommeau

Que de bonnes choses pour vous faire passer un beau week-end ! .

46 Rue Basse Restigné 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 32 97 vignobledelaroseraie@orange.fr

English :

Every year for the past 4 years, we’ve been holding an open house at our estate.

An opportunity to visit or re-visit the estate, taste or re-taste our cuvées, or simply listen or re-listen to our beautiful family story.

