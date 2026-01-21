Portes ouvertes Domaine du Petit Bondieu Restigné

Portes ouvertes Domaine du Petit Bondieu

30 Route de Tours Restigné Indre-et-Loire

Début : 2026-06-20 09:30:00

fin : 2026-06-21 19:00:00

2026-06-20

Réservez votre week-end pour célébrer le 30e millésime de Thomas lors d’un événement unique ambiance guinguette, concert, repas, dégustations… et bien d’autres surprises au rendez-vous !

30 Route de Tours Restigné 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 33 18 domaine@petitbondieu.fr

English :

Once again this year, the Petit Bondieu team is delighted to invite you to its Open House on the weekend of June 28 and 29, 2025.

Save the date now!

