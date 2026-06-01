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Rencontre dans le potager des fleurs Chenonceaux

Rencontre dans le potager des fleurs Chenonceaux

Rencontre dans le potager des fleurs Chenonceaux mercredi 10 juin 2026.

Ville : 37150 Chenonceaux

Département : Indre-et-Loire

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif : Gratuit

Chenonceaux

Rencontre dans le potager des fleurs

Chenonceaux Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 15:30:00
fin : 2026-06-10

Date(s) :
2026-06-10 2026-06-17 2026-06-24

Rencontre dans le potager des fleurs
Animation gratuite
Rencontre dans le potager des fleurs
Animation gratuite   .

Chenonceaux 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire   welcome@chenonceau.com

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English :

Meeting in the flower garden
Free entertainment

L’événement Rencontre dans le potager des fleurs Chenonceaux a été mis à jour le 2026-05-30 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER

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