Informations pratiques

Chenonceaux

BALADE OENOLOGIQUE ET GOURMANDE

Chenonceaux Indre-et-Loire

Tarif : 85 – 85 – EUR

85

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 20:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31

Balade œnologique et gourmande dans les Jardins du Château.

Réservation en ligne

Balade œnologique et gourmande dans les Jardins du Château.

Réservation en ligne 85 .

Chenonceaux 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 44 06 welcome@chenonceau.com

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English :

A Wine and Food Tour of the Château Gardens.

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L’événement BALADE OENOLOGIQUE ET GOURMANDE Chenonceaux a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER