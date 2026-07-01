BALADE OENOLOGIQUE ET GOURMANDE Chenonceaux
vendredi 17 juillet 2026 · Chenonceaux
Informations pratiques
Chenonceaux
BALADE OENOLOGIQUE ET GOURMANDE
Chenonceaux Indre-et-Loire
Tarif : 85 – 85 – EUR
85
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 20:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31
Balade œnologique et gourmande dans les Jardins du Château.
Réservation en ligne
Balade œnologique et gourmande dans les Jardins du Château.
Réservation en ligne 85 .
Chenonceaux 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 44 06 welcome@chenonceau.com
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English :
A Wine and Food Tour of the Château Gardens.
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L’événement BALADE OENOLOGIQUE ET GOURMANDE Chenonceaux a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER
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