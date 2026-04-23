Visite nocturne de Chenonceaux Chenonceaux
Visite nocturne de Chenonceaux Chenonceaux samedi 8 août 2026.
Chenonceaux
Visite nocturne de Chenonceaux
6 Rue du Château Chenonceaux Indre-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 20:30:00
fin : 2026-08-08 22:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines tout au long de l’année !
Vous êtes en Pays d’art et d’histoire !
CHENONCEAUX
Arpentez le village à la rencontre de deux témoins de la première Renaissance française l’église et la Maison des Pages. Découvrez les personnages qui ont marqué l’histoire du village, comme Bretonneau, ou encore la surprenante histoire des pivoines de Chenonceaux !
Durée 1h30 environ
RDV devant l’église
Cette action vous est proposée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine.
RÉSERVATION CONSEILÉE 8 .
6 Rue du Château Chenonceaux 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr
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English :
The Pays d?art et d?histoire Loire Touraine offers a wide range of heritage discovery activities throughout the year!
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L’événement Visite nocturne de Chenonceaux Chenonceaux a été mis à jour le 2026-04-23 par ADT 37
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