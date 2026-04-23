Chenonceaux

Visite nocturne de Chenonceaux

6 Rue du Château Chenonceaux Indre-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 20:30:00

fin : 2026-08-08 22:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines tout au long de l’année !

Vous êtes en Pays d’art et d’histoire !

CHENONCEAUX

Arpentez le village à la rencontre de deux témoins de la première Renaissance française l’église et la Maison des Pages. Découvrez les personnages qui ont marqué l’histoire du village, comme Bretonneau, ou encore la surprenante histoire des pivoines de Chenonceaux !

Durée 1h30 environ

RDV devant l’église

Cette action vous est proposée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine.

RÉSERVATION CONSEILÉE 8 .

6 Rue du Château Chenonceaux 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr

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English :

The Pays d?art et d?histoire Loire Touraine offers a wide range of heritage discovery activities throughout the year!

You’re in the Pays d’art et d’histoire!

L’événement Visite nocturne de Chenonceaux Chenonceaux a été mis à jour le 2026-04-23 par ADT 37