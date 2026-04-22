Dégustation œnologique et dinatoire au Château Chenonceaux
Dégustation œnologique et dinatoire au Château Chenonceaux samedi 2 mai 2026.
Chenonceaux
Dégustation œnologique et dinatoire au Château
Chenonceaux Indre-et-Loire
Tarif : 145 – 145 – EUR
145
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 19:00:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Dégustation œnologique et dînatoire le samedi 2 mai 2026 à 19 h, soirée exclusive au Château de Chenonceau. Cette initiation à la dégustation vous convie, à travers les pièces du château, à découvrir les vins des appellations Touraine et Touraine-Chenonceaux. Tarif 145 € par personne.
Dégustation œnologique et dînatoire le samedi 2 mai 2026 à 19 h, soirée exclusive au Château de Chenonceau. Cette initiation à la dégustation vous convie, à travers les pièces du château, à découvrir les vins des appellations Touraine et Touraine-Chenonceaux.
Tarif 145 € par personne.
Tenue correcte exigée
Nombre de personnes limité 145 .
Chenonceaux 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 44 06 welcome@chenonceau.com
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English :
?nological tasting and dinner on Saturday, May 2, 2026 at 7 p.m., an exclusive evening at Château de Chenonceau. This introduction to wine tasting invites you to discover the wines of the Touraine and Touraine-Chenonceaux appellations as you explore the rooms of the château. Price: 145? per person.
L’événement Dégustation œnologique et dinatoire au Château Chenonceaux a été mis à jour le 2026-04-22 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER