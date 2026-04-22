Chenonceaux

Dégustation œnologique et dinatoire au Château

Chenonceaux Indre-et-Loire

Tarif : 145 – 145 – EUR

145

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 19:00:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Dégustation œnologique et dînatoire le samedi 2 mai 2026 à 19 h, soirée exclusive au Château de Chenonceau. Cette initiation à la dégustation vous convie, à travers les pièces du château, à découvrir les vins des appellations Touraine et Touraine-Chenonceaux. Tarif 145 € par personne.

Dégustation œnologique et dînatoire le samedi 2 mai 2026 à 19 h, soirée exclusive au Château de Chenonceau. Cette initiation à la dégustation vous convie, à travers les pièces du château, à découvrir les vins des appellations Touraine et Touraine-Chenonceaux.

Tarif 145 € par personne.

Tenue correcte exigée

Nombre de personnes limité 145 .

Chenonceaux 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 44 06 welcome@chenonceau.com

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English :

?nological tasting and dinner on Saturday, May 2, 2026 at 7 p.m., an exclusive evening at Château de Chenonceau. This introduction to wine tasting invites you to discover the wines of the Touraine and Touraine-Chenonceaux appellations as you explore the rooms of the château. Price: 145? per person.

L’événement Dégustation œnologique et dinatoire au Château Chenonceaux a été mis à jour le 2026-04-22 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER