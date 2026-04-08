Visite inédite du Château Chenonceaux
mercredi 5 août 2026 · Chenonceaux
Informations pratiques
Chenonceaux
Visite inédite du Château
Chenonceaux Indre-et-Loire
Tarif : 45 – 45 – EUR
45
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 20:00:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-05 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-26 2026-08-29
Visite inédite visite guidée du château
Uniquement sur réservation en ligne.
Visite inédite visite guidée du château
Uniquement sur réservation en ligne. 45 .
Chenonceaux 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 44 06 welcome@chenonceau.com
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English :
Exclusive Tour: Guided Tour of the Castle
Online reservations only.
L’événement Visite inédite du Château Chenonceaux a été mis à jour le 2026-07-18 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER
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