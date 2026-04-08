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AGENDA · Chenonceaux

Visite inédite du Château Chenonceaux

mercredi 5 août 2026 · Chenonceaux

Visite inédite du Château Chenonceaux

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
20:00:00
Ville
37150 Chenonceaux
Département
Indre-et-Loire
Tarif
45 45 45 Tarif de base plein tarif

Chenonceaux

Visite inédite du Château

Chenonceaux Indre-et-Loire

Tarif : 45 – 45 – EUR
45
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 20:00:00
fin : 2026-08-26

Date(s) :
2026-08-05 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-26 2026-08-29

Visite inédite visite guidée du château
Uniquement sur réservation en ligne.
Visite inédite visite guidée du château
Uniquement sur réservation en ligne. 45  .

Chenonceaux 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 44 06  welcome@chenonceau.com

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English :

Exclusive Tour: Guided Tour of the Castle
Online reservations only.

L’événement Visite inédite du Château Chenonceaux a été mis à jour le 2026-07-18 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER

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