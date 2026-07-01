PROMENADE NOCTURNE DANS LES JARDINS Chenonceaux
dimanche 12 juillet 2026 · Chenonceaux
Informations pratiques
Chenonceaux
PROMENADE NOCTURNE DANS LES JARDINS
Chenonceaux Indre-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 21:30:00
fin : 2026-07-12 23:30:00
Date(s) :
2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-08-14 2026-08-15 2026-08-16
PROMENADE NOCTURNE dans les jardins
10€/pers de 21h30 à 23h30
PROMENADE NOCTURNE dans les jardins
10€/pers de 21h30 à 23h30 10 .
Chenonceaux 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire welcome@chenonceau.com
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English :
NIGHT WALK
10 per person from 9:30 to 11:30 pm
L’événement PROMENADE NOCTURNE DANS LES JARDINS Chenonceaux a été mis à jour le 2026-06-28 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER
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