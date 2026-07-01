Informations pratiques

Chenonceaux

PROMENADE NOCTURNE DANS LES JARDINS

Chenonceaux Indre-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 21:30:00

fin : 2026-07-12 23:30:00

Date(s) :

2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-08-14 2026-08-15 2026-08-16

PROMENADE NOCTURNE dans les jardins

10€/pers de 21h30 à 23h30

PROMENADE NOCTURNE dans les jardins

10€/pers de 21h30 à 23h30 10 .

Chenonceaux 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire welcome@chenonceau.com

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English :

NIGHT WALK

10 per person from 9:30 to 11:30 pm

L’événement PROMENADE NOCTURNE DANS LES JARDINS Chenonceaux a été mis à jour le 2026-06-28 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER